Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, 'televizyon sorgucularını' eleştirdi: ‘Masumiyet karinesine saldırı’

Yayınlanma: 23.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 04:00

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 90 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada her türlü verinin iktidar medyasına önceden verilmesi hukuk kurallarını altüst etti.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, kamuya mal olmuş kişilerle ilgili adli işlemlerin basının konusu olabileceğini ancak önceden bilgi verilmesinin “soruşturmanın sıhhatini, lekelenmeme hakkını ve masumiyet karinesini ihlal ettiğine” dikkat çekti. Soruşturmalara ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Köroğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre kural olarak soruşturmaların gizli olduğunu vurguladı.

Soruşturmanın selameti, şüphelinin haklarının korunması açısından gizlilik ilkesinin esas olduğunu belirten Köroğlu, “Medya organlarında savcılık dosyalarından veya soruşturmaya dair bilgiler yayımlanıyorsa, açıkça soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi ihlal ediliyor. Bu tür ihlaller yargılama sürecini etkilemekte ve adil yargılanma hakkını zedelemektedir” değerlendirmesini yaptı.

YARGIYA DIŞARIDAN MÜDAHALE

Soruşturma evraklarının sanık, savunma ve şikâyetçiler dışında kimseye açık olmaması gerektiğini anlatan Köroğlu, “Bu bilgilerin bir kesim medyaya sızdırılması veya propagandaya dönüştürülmesi yargıya dışarıdan müdahale anlamına gelir ve adil yargılanma hakkını ihlal eder. Bu haliyle dahi Anayasa Mahkemesi’ne ihlal başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca yayın yapan kanal ve kişilerle ilgili suç duyurularında bulunulması da mümkündür” dedi.

‘KAMUOYU BASKISI YARATIR’

Köroğlu, yargılanması tamamlanmamış, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan kişilerin medyada “suçlu” gibi gösterilmesinin masumiyet karinesine açık saldırı olduğunu kaydetti. Savcılık ve soruşturma belgelerinin kamuoyunda bir yargılamaya dönüştürülmesinin yargısız infaz anlamına geldiğini vurgulayan Köroğlu, “Medyada bir kişinin suçlu olduğuna dair yargısız infaz yapılması, kamuoyu baskısı yaratır ve yargının bağımsızlığına gölge düşürür. Yargılama yetkisi sadece mahkemelere aittir. Bir kişinin yıllık izinde olduğu bilinmesine karşın ‘firari’ olarak tanıtılması açık bir kişilik hakkı ihlalidir. Kişinin toplum nezdinde itibarını zedeleyen bu tür yanlış bilgilendirmeler hem ceza hukuku hem de tazminat hukuku bakımından sonuç doğurabilir. Bu durumlar da kişilik haklarının ve masumiyet karinesinin doğrudan ihlali anlamı taşır. Yargısız infaz niteliğindeki medya yargılamalarıyla kişilerin suçlu gibi gösterilmesi hukuk devletini de tehdit eder” dedi.