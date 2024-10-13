Ankara Barosu'nun 68. olağan genel kurulu gergin başladı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Ankara Barosu’nun 68. Olağan Genel Kurulu, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda dün başladı. İki gün sürecek genel kurulda yedi grup ve bir bağımsız aday başkanlık için yarışa girdi. Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, yeniden Demokratik Sol Avukatlar (DSA) grubu tarafından aday gösterildi. Avukat Bülent Yücetürk 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) grubunun, Hakan Erdem Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun (TÖMAG), Mehmet Zeki Kaplan Ankara Barosu Değişim Grubu’nun, Ebru Dönmez Avukat Hakları Grubu Ankara’nın, Coşkun Özgür Piroğlu Mücadeleci Avukatlar Grubu’nun, Doğukan Tonguç Cankurt ise Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı olarak listede yerini aldı. Avukat İbrahim Akın ise bağımsız olarak seçime katıldı.

Kurul divan seçimiyle başladı. Genel kurulun açılışını yapan mevcut başkan Köroğlu, “Cumhuriyetin ilkeleri ile yoğrulmuş olan bu baro, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma konusunda en önde yer almıştır. Baromuzun adalet mücadelesi sadece kendi üyeleri için değil toplumun her kesimi için güvence kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Köroğlu, muhalefetin “Gölbaşı tesisinin kiralanması” konusunda eleştirilerine şu yanıtı verdi: “İhaleye çıktık ve imzalanan kira sözleşmesi sonrasında kiracı tarafından tesise 14 milyon TL tadilat masrafı yapıldı. Kiralama sonucunda baromuz tesisin yenilenme masraflarından da kurtuldu. Bu sayede modern ve sürdürülebilir bir tesis oluşturduk. Aldırış etmeyin ‘90 bin TL düşük kiraya verdiler’ iddiasına. Sadece dedikodu ve hazımsızlık.”

SANDALYELER UÇUŞTU

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun kadın avukatları Kürtçe slogan attı. Milliyetçi avukatlar grubu olan TÖMAG, bu slogana karşı çıkınca iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada demir sandalyeler havada uçuşurken salon karıştı. Diğer gruplar salonu zor sakinleştirirken bazı avukatlar yaralandı. Kurul kavganın ardından normal programını sürdürdü.