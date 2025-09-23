Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk açıklama: 'Melih Gökçek' ayrıntısı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA: 'MELİH GÖKÇEK 7 SAAT ÖNCEDEN HABER VERİYOR...'

Son olarak, CHP'den ilk tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Aldıkları para da belli, gösterdikleri vergi de belli. Gece saat 2, Melih Gökçek soruşturma haberini veriyor. 7 saat önce veriyor utanmadan, sıkılmadan. Ben savcıların yerinde olsam utanırım" dedi.

Halk TV'ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şöyle konuştu:

"İktidar bir plan çerçevesinde bir planlama yapmışlar. Seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı bir soruşturma, bir algıyla ele geçirme, iradeyi gasp etme, durumunda. Bunu uzun süredir biliyoruz.

Bir sefer bu toplumda artık karşılık bulmuyor. Bunun kendilerine de hiçbir faydası yok, zararı var. Net. İki. Uzun süreden beri konserlere takmış durumdalar. İki şey söylüyorlar, bakın. Konser, heykel. Bir. Bugün bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşımız kendi parasıyla bir yere gidip müzik dinleyemiyor. Bu konser yaptığımız sanatçılar da halkın isteği doğrultusunda, anket doğrultusunda seçiliyor ve yüz binlerce insan, en azından 4 saat eğleniyor. Ve Türkiye'nin en seçkin, en tanınan, vergisini ödeyen, vergide sıralamaya giren sanatçılar bunlar. Şimdi bakın, bir, bir soruşturma algısı kapsamında o sanatçıları da, herkesi de töhmet altında bırakıyorlar. O kadar net ki.

Aldıkları para da belli, gösterdikleri vergi de belli. Bir sanatçı Ankara'da aldığı parayla, yani CHP'li bir belediyedeki, parayla o sanatçının başka bir AK Partili, MHP'li belediyede aldığı para da aynı zaten.

Bu tamamen kirli bir algı. Ama önemli bir konuya gelelim. Gece saat 2, 20 yıl Ankara'yı yöneten, Ankara'yı parsel parsel bölüştürüp dağıtan, her türlü kirliğe iddiaya cevap vermeyen Melih Gökçek soruşturma haberini veriyor.

7 saat önce veriyor utanmadan, sıkılmadan... biz Ankara Belediyesi'nde yapılan soruşturmayı şu adamdan, şu, ne diyeyim yani, bir vasıf da koyamıyorum. Şu, şu tweet'ten öğreniyoruz. Bu olacak şey mi? O kadar çok Sayıştay raporu, o kadar çok müfettiş raporu, o kadar çok şikayet var ki. Her şeyi geçtim. Ya Meclis Başkanlığı yapmış Bülent Arınç'ın net ifadesi var bununla ilgili. Peki, tek bir soruşturma var mı? Herhangi bir çalışanı, bir güvenlik görevlisiyle ilgili bir soruşturma var mı?"