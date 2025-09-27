Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda yeni ayrıntı: Operasyon itirafçının 'düzeni' bozuldu diye mi yapıldı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik operasyon kapsamında 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken Cumhuriyet konuya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hakkında tutuklama kararı verilen Hacı Ali Bozkurt dün delillerin toplanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

"YASAL OLMAYAN YOLLARLA..."

Bozkurt tarafından yapılan başvuruda, kamuoyunda itirafları yayımlayan itirafçı O.C.T’nin telefon kayıtlarının incelenmesini istendi.

Bozkurt’un iddiasına göre itirafçı O.C.T belediyeyle iş yapan firmalardan menfaat temin ederek haksız kazanç sağladı. O.C.T, istediği şartları belediyeden iş aldığı önceki dönemlerde şartnamelere yasal olmayan yollarla ekletti.

"OSMAN GÖKÇEK" AYRINTISI

Bozkurt, başsavcılığa yazdığı yazıda bu durumların da araştırılmasını istedi.

Bozkurt, Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan İ. Melih Gökçek’in oğlu AKP’li Osman Gökçek’in kendilerine iftira attığını belirtti.

Bozkurt, konuyla ilgili itirafçı O.C.T ile usulsüzlükler yaptığını iddia ettiği diğer 3 isimle ilgili delillerin toplanmasını ve HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.