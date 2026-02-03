Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' iddialarına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in 22 Aralık 2025'te sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım üzerine iddiaları araştırmak üzere 23 Aralık 2025'te soruşturma başlattı.

Çömez, X paylaşımında şunları yazmıştı:

"Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

TÜRKİYE'YLE İLGİLİ BÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

DW Türkçe'nin haberine göre, yargı kaynakları, başsavcılığın, ABD Adalet Bakanlığınca paylaşılan yaklaşık üç milyon belge içerisinde Türkiye ile ilgili bölümlere dair araştırma yürüttüğünü bildirdi.

Kaynaklar, bu belgelerde Epstein dosyasındaki şüpheliler ile suçların Türkiye bağlantısına dair delil araştırması yapıldığını kaydetti.

İşte Turhan Çömez'in o paylaşımı: