Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' iddialarına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' iddialarına yönelik soruşturma

3.02.2026 16:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' iddialarına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'le bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni belgeler üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in 22 Aralık 2025'te sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım üzerine iddiaları araştırmak üzere 23 Aralık 2025'te soruşturma başlattı.

Çömez, X paylaşımında şunları yazmıştı:

"Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

TÜRKİYE'YLE İLGİLİ BÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

DW Türkçe'nin haberine göre, yargı kaynakları, başsavcılığın, ABD Adalet Bakanlığınca paylaşılan yaklaşık üç milyon belge içerisinde Türkiye ile ilgili bölümlere dair araştırma yürüttüğünü bildirdi.

Kaynaklar, bu belgelerde Epstein dosyasındaki şüpheliler ile suçların Türkiye bağlantısına dair delil araştırması yapıldığını kaydetti.

İşte Turhan Çömez'in o paylaşımı: 

 

İlgili Konular: #Jeffrey Epstein

İlgili Haberler

Belçika Prensi Laurent’ten Epstein itirafı: İki kez görüştüm, davetlerini reddettim
Belçika Prensi Laurent’ten Epstein itirafı: İki kez görüştüm, davetlerini reddettim Belçika Prensi Laurent, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında adının geçmesinin ardından, Epstein'le 2 kere özel görüşme yaptığını, ancak davet edildiği hiçbir toplu etkinliğe katılmadığını duyurdu.
Epstein belgelerinde adı geçiyordu... Özgür Özel, İhlas Holding CEO'su Mücahit Ören'e böyle seslendi: 'Layığını bulacaksın!'
Epstein belgelerinde adı geçiyordu... Özgür Özel, İhlas Holding CEO'su Mücahit Ören'e böyle seslendi: 'Layığını bulacaksın!' Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı nedeniyle Kahramanmaraş'ta düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Epstein belgelerinde adı geçen Mücahit Ören'e seslenerek "Beni içinize alın diyor. Ben de sizin arkanızda olayım. Türkiye ayağınız olayım diyor. Epstein'in has adamına. Herkes layığını buldu. Layığını bulacaksın" dedi.
Epstein–Rothschild e-postalarında Hitler tartışması
Epstein–Rothschild e-postalarında Hitler tartışması ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, Epstein ile Ariane de Rothschild imzasını kullanan kişi arasındaki e-posta yazışmasında Hitler diyaloğu dikkati çekti.