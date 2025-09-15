Ankara'da konuşulanlar sızdı... Çarpıcı AKP kulisi: 'Tüm tuşlara basılıyor'

Saray'ın hedefindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) davaları ve CHP'li belediyelere operasyonlar devam ederken; iktidarın da sadece CHP gündemi üzerinden siyasetini sürdürmesi, bazı AKP'liler içinde rahatsızlık yarattı.

Nefes yazarı Nuray Babacan, CHP'ye yönelik yargı süreçlerine ilişkin olarak AKP kulislerinde "İktidarın ölüm kalım mücadelesine girdiği" yorumlarının yapıldığını aktardı.

"TÜM TUŞLARA BİRDEN BASILIYOR..."

AKP'den uzaklaşmış "önemli" bir siyasetçinin, "Bu yüzden tüm tuşlara birden basılıyor. Siyasi strateji bir yere kadar kabul edilebilir. Ancak, gelinen nokta histeri gibi" dediğini yazan Babacan, AKP'li aktif bir siyasetçinin ise "Meclis son üç yıldır gerçek anlamda çalıştırılamıyor. Grup yöneticisi arkadaşların yeterliliğini bir tarafa bırakın, AKP milletvekilleri inançlarını yitirmiş, çoğunluk bile sağlanamıyor" ifadelerini aktardı.

Babacan, "Tüm tuşlara basıyor" başlıklı yazısında şunları kaleme aldı:

"Süreci analiz eden siyasiler, AKP’de yaptırılan tüm araştırmalarda bir sonraki seçimde partinin şansının olmadığının görüldüğünü ve seçeneklerin değerlendirildiğini anlatıyorlar.

‘Yeni düşman yarat, yeni müttefikler bul’ anlayışıyla Kürtleri iktidarın yanına çekme ve CHP’nin yeni siyasi figürlerini siyasetten uzaklaştırma planının kurgulandığı yorumları yapılıyor.

Ülkedeki gergin siyasi havanın bilinçli yaratıldığını iddia edenler, gerçek sorunların konuşulmasının bu şekilde önlendiğini savunuyor.

'Bu yüzden tüm tuşlara birden basılıyor. Çünkü bu iktidar için ölüm kalım meselesi. Siyasi strateji bir yere kadar kabul edilebilir. Ancak, gelinen nokta histeri gibi…'

Yukarıdaki sözler, AKP’den uzaklaşmış önemli bir siyasetçiye ait.

'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantılardaki havayı görmeniz gerekir. İktidara öneri olabilecek tek bir siyasi yorum yapılmıyor. Ya yerel şikayetler ya da ‘benim ömrüm senin olsun’ gibi siyasi üsluptan yoksun güzellemeler. Kimse yanlışları, aksayan yönleri konuşmuyor.

Örneğin; Meclis son üç yıldır gerçek anlamda çalıştırılamıyor. Grup yöneticisi arkadaşların yeterliliğini bir tarafa bırakın, AKP milletvekilleri inançlarını yitirmiş, çoğunluk bile sağlanamıyor. Yasalara gece dokuzdan önce geçilemiyor. Bu meclis ne büyük reformlara imza atmıştı. TBMM’nin için boşaltılmış gibi sanki. Kimsenin ülkeyi değiştirecek kararların burada alındığına inancı kalmamış gibi…'

Bu sözler de hala aktif siyasetin içinde olan bir partilinin isyanı…"