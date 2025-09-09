Ankara'da sıcak saatler... MHP'li Feti Yıldız ile TBMM'de görüşen Hikmet Çetin'den 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: 'Partinin başına geçmek istiyor!'

CHP'nin eski genel başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Meclis'teki makam odasında MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ağırladı

TV100 muhabiri Gül Gündüz'ün çektiği görüntülerde iki ismin tokalaştığı görülürken görüşmenin içeriğine dair sorulan soruyu Hikmet Çetin, "Birbirimize sağlık dileyeceğiz" diyerek yanıtladı.

Öte yandan Hikmet Çetin, gazeteci Hilal Köylü'nün söz konusu görüşmeye dair videosunu X hesabından paylaştı.

GÖRÜŞMEYİ, BAHÇELİ Mİ İSTEDİ?

Köylü, iki ismin görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istediğini yazdı.

Köylü'nün aktardıklarına göre geçen hafta Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini de Ekrem İmamoğlu istedi.

Köylü, şunları aktardı:

"Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini bir anlamda İmamoğlu istiyor. 'Demokratik ülkelerde böyle olmaz' diyerek siyaset yapamadıklarını ve CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirtiyor. Bahçeli ise hukuk işlerinden sorumlu olduğu için Çetin'i Feti Yıldız'a yönlendiriyor. Bugünkü görüşmede hukuka dair konuların konuşulması bekleniyor."

Hikmet Çetin-Feti Yıldız görüşmesi bugün saat 11.00’de, TBMM’de:



MHP lideri Bahçeli'yle görüşüp İmamoğlu başta CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını ve CHP üzerinde kayyum tehlikesine son verilmesini isteyen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bugün de MHP Genel… pic.twitter.com/SUMlgNtdDy — Hilal Köylü (@hilalkoylu) September 9, 2025

MHP'Lİ YILDIZ "KAYYUM DOĞRU DEĞİL" DEDİ

Hikmet Çetin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Feti Yıldız’ın ‘Kayyum atanması doğru değil’ dediğini aktardı.

HİKMET ÇETİN'DEN "KILIÇDAROĞLU" ÇIKIŞI

Çetin, “Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hikmet Çetin ile Devlet Bahçeli, 2 Eylül'de MHP Genel Merkezi'nde görüşmüşlerdi.