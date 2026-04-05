Ankara Eğitim Hastanesi’nde sendika seçiminde ‘mobbing’ iddiası: ‘Tehdit ve baskı var’

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Memur-Sen’e bağlı Sağlık Sen delege seçimlerinde, sendika içi rekabetin baskıya dönüştüğünü iddia etti.

Adaylıktan çekilmeyen personelin tehditle karşılaştığını ileri süren İlgezdi, söz konusu iddiaları Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Baskı uygulanan personelin savcılığa başvurduğunu belirten İlgezdi, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve koordinatör, sendika delege seçiminde aday olan personeli çağırarak adaylıktan çekilmesini, aksi takdirde görevden alınacağını, görev yerinin değişeceğini açıkça ifade etmiştir. Delegelikten çekilmeyen personelin idari görevleri alınmış, hastaneye geldiği halde personele nöbet tutturulmamıştır. Bu beyanlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şikayet dilekçesi olarak da mevcuttur” ifadelerini kullandı.

İlgezdi önergesinde “Hastane yöneticilerinin sendikanın iç seçimlerini dizayn etmek için makamlarını kullanmaları hangi mevzuatta vardır?” sorusunu yöneltti.