Ankara Kızılay'da NATO karşıtı slogan atan 2 kişiye gözaltı

Ankara'da bugün düzenlenmeye başlanan 36. NATO Zirvesi'ne yönelik tepkiler sürüyor.

Kızılay AVM önünde bir araya gelen ve kendilerine "Filistin dostu aktivist" diyen iki kadın, "Katil NATO, Türkiye'den defol", "NATO'cu AKP hesap verecek", "NATO Zirvesi ihanettir", "NATO'dan çıkılsın, üsler sökülsün" sloganlarını attıkları sırada emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Filistin Davaları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara’da ki NATO Zirvesi protesto eden arkadaşlarımız gözaltına alındı. Filistinli çocukların katillerinin karşısına çıkan ve hesap soran iradeyi selamlıyoruz. Arkadaşlarımızın telefonuna el konulmuş, videolar silinmiş ve cebir uygulanmıştır. Hukuk dışı bu muamele kabul edilemez. NATO şebekesine karşı yapılan tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın. Suçlular, kırmızı halıyla karşılananlardır" denildi.