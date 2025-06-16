Ankara kulisleri hareketlendi! 'Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya yan yana gelmiyor' iddiası: 'Birbirlerine tahammül edemiyorlar...'

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP tarafından hazırlanan ve trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim nedeniyle Adalet Komisyonu'nda görüşüldüğünü iddia etti.

SOYLU, TAM O DÖNEMDE HACCA GİTTİ

"Halef-selef durumları nedeniyle düşman kardeş gibi olan iki siyasinin birbirine tahammülü yok. AKP kulislerine göre iki gergin siyasetçiyi bir araya getirmemek için bu formül bulundu" diyen Babacan, "Daha ilginci, Soylu’nun yasa teklifinin görüşüleceği dönemde hacca gitmesi” ifadelerini kullandı.

Nuray Babacan, "Gergin AKP’lilerin bitmeyen çekişmeleri…" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:

"İktidar partisinde gün geçmiyor ki birbiriyle sorunlu olan, birbirinden pek haz etmeyen kişilere ilişkin olaylar anlatılmasın. Yıllar boyunca ülkeyi yönetmesine bağlı olarak hem olay hem de sorun çok. Bakmayın siz iktidar medyasında sürekli CHP’ye yüklenilmesine, isteyene AKP içinde de bol malzeme var!

Son hikayelerin kahramanları, İçişleri ve Adalet Bakanlığı çevresinden. Biliyorsunuz, TBMM bayram molası vermeden önce İçişleri Bakanlığı’nın bir yasa teklifi komisyonda görüşüldü. Kamuoyunun trafik cezalarının arttırılması maddeleriyle tanıdığı bu teklifin, neden İçişleri Komisyonunda değil de Adalet komisyonunda görüşüldüğü pek sorgulanmadı."

"BİRBİRLERİNE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

"Hatta bu yasa teklifinin Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında bazı üyeler, 'Bu teklifi neden biz görüşüyoruz, bu İçişleri Komisyonunun görevi' diye itiraz etti. AKP’liler, 'İçinde ceza maddesi var' diye durumu kurtarmaya çalıştılarsa da asıl mesele bu değil.

Neden, birbirleriyle olan sorunları artık herkesin malumu olan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yan yana gelmemesi. Çünkü normal bir sistemde, bu iki siyasinin yasa teklifi konusunda ortak çalışma yapması, birden fazla bir araya gelmesi gerekiyor. Yasa çalışması bunu gerektirir.

Ancak halef-selef durumları nedeniyle düşman kardeş gibi olan iki siyasinin birbirine tahammülü yok. AKP kulislerine göre iki gergin siyasetçiyi bir araya getirmemek için bu formül bulundu. Daha ilginci, Soylu’nun yasa teklifinin görüşüleceği dönemde hacca gitmesi. Soylu’nun bir süreden beri partinin tüm faaliyetlerinden uzak durduğu, İçişleri Komisyon Başkanlığı görevini de bırakmak istediği anlatılanlar arasında."