Ankara kulislerinde beklenen olmadı: Hedefte çok bakan vardı, değişiklik iki isimle sınırlı kaldı

Ankara’da haftalardır konuşulan kabine revizyonu, beklendiği ölçekte gerçekleşmedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha geniş kapsamlı bir değişime gideceği yönündeki kulis bilgileri, yalnızca iki bakanlıkta yapılan revizyonla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. AKP kulislerinde de Cumhur İttifakı cephesinde de ortak soru aynı: Neden sadece iki isimle sınırlı kalındı?

SAĞLIK: HİZMET KRİZİ VE SANDIK KAYGISI

AKP kulislerinde en net rahatsızlık başlıklarından biri Sağlık Bakanlığı olarak öne çıkıyordu. Randevu sorunu, sağlık personeli yetersizliği ve artan hasta şikâyetleri nedeniyle CİMER’e yapılan başvuruların önemli bir bölümünün bu alandan geldiği vurgulanıyordu. Parti kurmayları, “Vatandaş hizmet alamıyor, bunun sandıkta bedeli ağır olur” uyarısını sık sık dile getirdi. Buna rağmen ‘sağlık’ başlığının revizyon dışında kalması, parti içinde “ertelenmiş sorun” olarak değerlendiriliyor.

TURİZM: KARTALKAYA SONRASI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Turizm Bakanlığı, Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası sonrası kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Kriz yönetimi, denetim tartışmaları ve sektörün durma noktasına gelmesi, siyasi sorumluluk alınması gerektiği yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak beklentilere rağmen ‘turizm’de de bir değişiklik yapılmaması, Ankara kulislerinde “hesap sonraya bırakıldı” şeklinde okunuyor.

MİLLİ EĞİTİM: TEPKİ BÜYÜDÜ, DEĞİŞİKLİK GELMEDİ

Kabine revizyonu öncesinde adı en çok geçen bakanlıklardan biri de Milli Eğitim’di. Öğretmen atamaları, mülakat tartışmaları, tarikat ve vakıf protokolleri, sık değişen müfredat ve okul güvenliği başlıkları kamuoyunda ciddi bir tepki birikimine yol açmıştı. AKP kulislerinde özellikle büyükşehirlerde eğitimin sandık etkisinin arttığı, bu nedenle Milli Eğitim’de bir revizyonun kaçınılmaz olduğu görüşü dile getiriliyordu. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın da değişiklik dışında kaldı.

ULAŞTIRMA: KARŞILIK ÜRETMEYEN PROJELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için dile getirilen temel eleştiri, yüksek bütçeli projelere rağmen kamuoyunda güçlü bir karşılık üretilememesi. Projelerin seçmene dokunan sonuçlarının sınırlı kalması, bu başlığı neştere yaklaştıran nedenler arasında gösteriliyordu. Ancak bu alanda da değişiklik yapılmadı.

AİLE: SAHA İLE KOPUKLUK ELEŞTİRİSİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kulislerde değişmesi beklenen başlıklardan biriydi. Sosyal desteklerin sahada yeterince hissedilmemesi, kadın, çocuk ve yoksulluk politikalarında derinleşen sorunlar, “vitrin var ama saha yok” eleştirilerini gündeme getirdi. Buna rağmen ‘aile’ başlığında da revizyona gidilmedi.

‘DAHA FAZLASI MASADAYDI’

AKP kulislerinde, Erdoğan’ın performans ve kamuoyunda karşılık kriteriyle dört-beş bakanı değiştirmeyi uzun süredir değerlendirdiği konuşuluyordu. Yeni kabinenin ise partiyi 2028 seçimlerine götürecek kadro olduğu ve yurttaşı memnun edeceği de ifade ediliyordu. Ancak son tablo, bu beklentiyi karşılamadı. Ankara kulislerinde ortak kanaat şu: Geniş kapsamlı kabine revizyonu beklentisi tamamen rafa kalkmadı, yalnızca ertelendi. Sağlık’tan Milli Eğitim’e, Turizm’den Ulaştırma ve Aile’ye kadar biriken sorunlar çözülmedikçe, kabine tartışmasının seçim sürecine doğru çok daha sert biçimde yeniden gündeme gelmesinin; kurmaylarca kaçınılmaz olduğu görülüyor.

MHP KULİSLERİ: SESSİZLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhur İttifakı ortağı MHP cephesinde kabine revizyonu, beklenenden farklı bir ruh hali yarattı. MHP kulislerinde, özellikle İçişleri başlığında Ali Yerlikaya’ya yönelik rahatsızlığın bir süredir dile getirildiği ifade ediliyor. Bu nedenle görevden alınması sürpriz olarak görülmedi. Ancak Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek isminin getirilmesi, MHP kulislerinde “beklenmeyen bir tercih” olarak değerlendirildi. Parti yönetiminde ne açık bir itiraz ne de memnuniyet ifadesi var. Bu durum kulislerde “ölüm sessizliği” olarak tanımlanıyor.