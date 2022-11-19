Ankara Ticaret Odası seçimleri: Emine Erdoğan'In kuzeni Gürsel Baran, yeniden başkan seçildi

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:04

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 8 Kasım 2022 Salı günü yapılan ilk aşama seçimlerinde, 160 bin üyesini temsil eden 192’i meclis üyesi olmak üzere toplam 452 komite üyesi seçilmişti.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Meclis Üyeleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Delegeleri’ni seçmek için, ATO’da ikinci kez sandık kuruldu.

Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı için tek aday olan ve1 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde geçerli olan 186 oyun 185’ini alan Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Gürsel Baran'a, 2022-2026 yıllarını kapsayan 29'uncu dönemde ATO başkan yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ile Temel Aktay eşlik edecek.



ATO’nun 19’uncu başkanı olarak üçüncü dönemini icra edecek olan Gürsel Baran'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dayısının oğlu olduğu biliniyor.



