TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan ATO Başkanı Baran'a ziyaret
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.
Şahap Kavcıoğlu ziyaretinde basına şu değerlendirmede bulundu: "Son 5 yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz."
ATO Başkanı Baran "Savaş halindeki iki ülkeyle de ilişkilerimiz iyi. Aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile ticari ilişkilerini yürütebilen ülke biziz. Türkiye, bölgesinin tedarik merkezi olacak kapasite, güç ve imkana sahiptir" ifadesini kullandı.
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