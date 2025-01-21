Ankara’da AB yardımları görüşüldü

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Ankara’da Avrupa Birliği (AB) Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib ile görüştü. Görüşmede bölgedeki insani yardım ve sivil koruma konularında atılabilecek ortak adımlar ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve düzenli geri dönüşünü sağlamak için atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Fidan toplantıda, Suriye’nin yeniden inşasında AB başta olmak üzere uluslararası toplumun vakit kaybetmeden adım atmasının önemini vurguladı. Suriye’de bulunan terör tehdidinin bertaraf edilmesi konusunda Türkiye’nin AB’den beklentileri dile getirildi. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının düzenlenmesi ile temasların artırılmasının hem Ankara-Brüksel ilişkileri hem de mevcut süreçteki işbirliği için önem taşıdığı ifade edildi.

Lahbib, Fidan ile olan görüşmesinin ardından Ankara’daki bulunan Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’nin Toplum Merkezi’ni ziyaret etti. Burada, sığınmacılarla bir araya gelen Lahbib, çocuklarla şarkı söyledi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski de ziyarete eşlik etti.

Geçen günlerde Şam’daki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet eş Şara (Colani) ile görüşen ve Emevi Meydanı’nda ülkenin yeniden inşasına destek çağrısı yapan Lahbib, bu yıl Suriyeliler için 235 milyon avroluk insani yardım sözü vermişti. Lahbib daha sonra Ürdün’e geçmişti.

HALEP’TE AÇILIŞ

Öte yandan Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle dün 12 yılın ardından yeniden faaliyet geçti.