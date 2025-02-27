Ankara’da CHP’lilerle bir araya gelecek olan İmamoğlu yol haritasını açıklayacak: ‘İlk adımını’ atacak

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:00

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde “adaylığının ilk konuşmasını” yapacak. Toplantıda İmamoğlu’nun ilk olarak adaylığını desteklediği için tüm partililere teşekkür edeceği ve yol haritasını anlatacağı belirtiliyor. İmamoğlu’nun konuşmasında özellikle son dönemde yargı üzerinden hem kendisine hem de iktidarı eleştiren sanatçılardan iş insanlarına, gazetecilerden siyasetçilere kadar yapılan baskılara vurgu yapacağı kaydediliyor. Ayrıca İmamoğlu’nun cuma gününe kadar sürecek üyelik başvuruları için de tüm yurttaşlara CHP’ye üye olma ve önseçimde oy kullanma çağrısı yapacağı söyleniyor.

YAVAŞ’IN BİRLİK SÖZLERİ

Parti kurmayları bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın annesine yaptığı ziyarette söylediği “Süreci hep beraber götüreceğiz. Asla partide bölünmüşlük veya bu tür fitnelere meydan vermeyeceğiz” sözlerine dikkat çekiyor. Bugün yapılan toplantının güçlü bir birlik mesajı vereceğini söyleyen partililer, “Her daim yanında olduğumuzu göstereceğiz.

Bugün yapacağı konuşmayla hem meydan okumasını yineleyecek hem de bu yıl seçim sandığını getirtecek bir sürecin başlangıcını yapmış olacak. 23 Mart’tan sonra ise Anadolu gezilerini artıracak. Resmen aday olarak sahada olacak” diyor.

