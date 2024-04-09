Ankara’da ulaşım bayramda ücretsiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şeker Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 60,44 oy ile tarihi bir farkla yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş, Ankaralı yurttaşlar için bayram mesajı yayımladı.
Mansur Yavaş, yayımladığı Şeker Bayramı mesajında, “EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.
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