Ankara’da ulaşım bayramda ücretsiz

Yayınlanma: 09.04.2024 - 19:02

Güncelleme: 09.04.2024 - 19:03

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 60,44 oy ile tarihi bir farkla yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş, Ankaralı yurttaşlar için bayram mesajı yayımladı.

Mansur Yavaş, yayımladığı Şeker Bayramı mesajında, “EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.