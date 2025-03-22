Ankara’da yurttaşlar direnmeye devam ediyor: ‘Hükümet istifa’

Yayınlanma: 22.03.2025 - 21:56

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik haksızlıklara tepki gösteren binlerce yurttaş, önceki günlerde olduğu gibi bugün de Ankara’nın merkezi Kızılay’da bulunan Güvenpark’ta buluştu.

Sloganlarıyla hükümeti istifaya davet eden yurttaşlar, “Her yer ODTÜ, her yer direniş, Faşizme karşı omuz omuza” diye haykırdı. Eyleme CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba katıldı.

Çeşitli demokratik kitle örgütleri ve partilerden oluşan topuluklar da İmamoğlu’na destek için alandaydı. Eyleme, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkevleri, EMEP, KESK, Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Cumhuriyet Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve SOL Parti de katıldı.

‘HİÇBİR VATANDAŞIN ÖZGÜRLÜĞÜ EMNİYETTE DEĞİL’

Yurttaşlara CHP otobüsü üzerinden seslenen CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, “Hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği kalmamıştır. Hiçbirimizin tapusu, diploması, özgürlüğü emniyette değildir. Sandılar ki yaptıkları bu hukuksuzluğa millet sessiz kalacak. İşte buradayız. Haksızlığa, hukuksuzluğa asla geçit vermeyeceğiz” dedi. CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar da, İmamoğlu’na yönelik haksızlıklara tepki gösterdi.

‘KİMİN DİPLOMASI YOK BİLİYOR MUSUNUZ’

Demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle birlikte çeşitli partilerden söz alan siyasiler de yurttaşlara konuşma yaptı. TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, “Mesele yalnızca Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Mesele, bu ülke bir avuç hak hukuk kanun tanımaz azınlık ülkesi mi olacak yoksa ikinci yüzyılın da demokrasiyle taçlanmış bir cumhuriyet mi olacak meselesidir. Kimin diploması yok biliyor musunuz? Katlettiğiniz Berkin Elvan'ın Ali İsmail Korkmaz'ın, Enes Kara'nın, MESEM'le hayatı kaybeden çocukların diplomaları yok. Yaşamlarını çaldılar. Ama söz olsun hesaplaşacağız” dedi.