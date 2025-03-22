Şakir Paşa Ailesi oyuncularından Ekrem İmamoğlu’na destek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek eylemine oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da katıldı.
Şakir Paşa Ailesi’ dizisinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu ve oyuncu sendikası İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen protestoya katılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
Etiketler: #Cem Yiğit Üzümoğlu #Şakir Paşa Ailesi #Ekrem İmamoğlu
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