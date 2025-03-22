Şakir Paşa Ailesi oyuncularından Ekrem İmamoğlu’na destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek eylemine oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da katıldı.

Şakir Paşa Ailesi oyuncularından Ekrem İmamoğlu’na destek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 21:22

Şakir Paşa Ailesi’ dizisinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu ve oyuncu sendikası İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen protestoya katılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. 



Etiketler: #Cem Yiğit Üzümoğlu #Şakir Paşa Ailesi #Ekrem İmamoğlu

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