Ankara'daki YHT kazasından yaralı kurtulan Yeşim Yılmaz'dan dosyanın düşürülmesine tepki: Dava süreci canımızı daha çok yaktı
Ankara’da dokuz kişinin yaşamını yitirdiği 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin açılan dava, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üst düzey şüpheliler hakkında soruşturma izni vermemesi nedeniyle düşürüldü. Tren kazasında yaralanan Yeşim Yılmaz Cumhuriyet'e konuştu. Yılmaz, "Kendi ülkemde bu kadar sahipsiz, bu kadar terk edilmiş hissetmek çok acı" dedi.
Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz durağına girişi sırasında kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada üçü makinist dokuz kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralanmıştı.
Kazaya ilişkin açılan davada bilirkişi heyeti, dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, TCDD Genel Müdür Yardımcıları Ali İhsan Uygun ve İsmail Çağlar hakkında kusurlu oldukları ve yargılanmaları için makul şüphenin bulunduğu yönünde kanaat belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4483 sayılı yasa gereği Apaydın, Uygun ve Çağlar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulundu. Bakanlık talebi reddetti. Bakanlığın yargılanma izni vermemesine dair karara itiraz edildi. Son olarak Danıştay, soruşturma verilmemesine dair kararı onadı.
"DAVA SÜRECİ CANIMIZI DAHA ÇOK YAKTI"
Tren kazasından yaralı olarak kurtulan Yeşim Yılmaz Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu. Yılmaz,“Kendi ülkemde bu kadar sahipsiz, bu kadar terk edilmiş hissetmek çok acı. Dava sürecinde yaşadıklarımız kırıklarımdan daha çok canımı acıttı” diye konuştu.
“Başkent Ray sistemi henüz tamamlanmadan, sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hızlı tren açılmış olup üst yetkililerin sorumluluğunun olmaması mümkün değildir” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:
- Ayrıca hat değişiklikleri ile ilgili üst yazılar genel müdürlük aracılığıyla yapılmıştır. Sadece makas memurunun ve hareket memurlarının sorumluluğunun ön plana çıkarılarak üst yetkililer hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmaması açıkça hukuka aykırıdır.
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