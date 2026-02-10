Ankaragücü'nden, Özgür Özel'in 'Mesut Özarslan' iddialarına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında partiden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderine "AKP'ye geçiyorum, bana destek olun, sana daire alayım" dediğini aktardı.

Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat ise Özel'in Ankaragücü üzerinden yaptığı açıklamaların "gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde" olduğunu savundu ve "Kimsenin Ankaragücü'nü kendi gündemine malzeme yapmasına izin vermeyiz" dedi.

ÖZEL: "KENDİNE SLOGAN ATSINLAR DİYE ADAM TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada şahitler var. Hani diyor ya ‘Genel Başkan bana onu yazdı, bunu yazdı da ondan parti değiştiriyorum. Yoksa değiştirmeyecektim.' Cümle alem biliyor, hepimiz biliyoruz. Burada Ankaragüçlüler var mı? Şimdi bu Ankaragücü'nün Gecekondu, Sol Açık ve Bekar Evi Çocukları diye üç tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Kendileri bize Meclis'e 3 bin kişiyle girmek istediklerini söylediler. Ancak bu kadarını Aylin Hanım, Ankara milletvekillerimiz sokabildi. Bütün ajanslara açıktır.

Tribün liderleri burada. ANKA, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı bahçede kendileriyle konuşabilirsiniz. Tribün liderlerine daha dün bu iş ortaya çıkıp da bu rezalet patlayıp da millet bizi kınayacak, onu mazur görecek diye düşünüp ve pazar günü aldığı garantiye güvenip diyor ki ‘Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankaragücü olarak yanımızda durun. Her ihtiyacınızı karşılayın.' Tribün liderine diyor ki ‘Sana daire alayım.' Buyurun, yapın röportajı, son dakika verin. Ankaragücü tribün liderlerine sorun. Çarşamba günü geçerken arkasında CHP'den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini biliyor. Sanki şanlı şerefli, Atatürk'ün kulübünü, göğsünde Atatürk'ü onurla taşıyan kulübü parayla satın alacağını düşünüyor. Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Oysa Ankaragücü böyle bir utanmazlığın değil, şerefli geçmişinin arkasında durmaktadır; Atatürk'ün partisinin arkasında."

POLAT: "ANKARAGÜCÜ, SİYASİ TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLECEK BİR YAPI DEĞİLDİR"

Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat, sosyal medya hesabından Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Polat, paylaşımında şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel'in Ankaragücü üzerinden yaptığı bazı açıklamaları üzülerek takip etmekteyim. Bir Ankaragücü yöneticisi olarak açıkça ifade ediyorum ki; kulübümüzü ve camiamızı hedef alan bu söylemler gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir.

Ankaragücü, siyasi tartışmaların içine çekilecek bir yapı değildir. Bu kulüp; geçmişiyle, duruşuyla ve taraftarıyla siyaset üstü bir değerdir. Kimsenin Ankaragücü'nü kendi gündemine malzeme yapmasına izin vermeyiz.

Özellikle altını çizmek isterim ki, göreve yeni gelmiş olan yönetimimiz; şeffaf, başarılı, kurumsal ve tamamen sportif hedeflere odaklıdır.

İlhami Alparslan başkanımız ile görevi yeni almış ve başarıya adım adım ulaşabilecek bu kutlu yönetimin olduğu yerde Ankaragücü'nün adının herhangi bir siyasi manipülasyonla, yönlendirmeyle ya da kirli tartışmalarla anılmasına asla imkân yoktur, olmayacaktır.

Ankaragücü; Ankara'nın onurudur, taraftarının alın teridir. Kimse bu camiaya iftira atarak prim yapmaya kalkmasın."