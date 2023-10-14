Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yılı CKM’de kutlandı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 17:21

Güncelleme: 14.10.2023 - 17:21

Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yılı Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) Ankara Kulübü Başkanı Metin Özarslan’ın verdiği konferans ile kutlandı.

Özarslan, iktidarın Ankara’ya borcu olduğunu aktardığı konferansında, Ankara’nın neden ulusal merkez olduğunun nedenlerini Atatürk’ün ilk kez gazetemiz kurucusu Yunus Nadi’ye aktardığını belirtti.

Atatürk’ün coğrafya, Milli Mücadele ruhu ve en önemlisi yüzyıllar önce kentte bir ahi cumhuriyeti kurulması nedeniyle Ankara’yı Başkent ilan ettiğini belirten Özarslan, ahiliğin toplumsal dayanışma, üretim, iyi insanlık, yönetme istenci ve ulusal savunmaya destek ilkelerinden de söz etti.

Özarslan, Atatürk’ün Ankara’nın Başkent yapılmasınının bilimsel yanı olduğunu ifade ettiğine de değinerek, “Ankara, Atatürk ve Cumhuriyet solur” diye konuştu.