Ankara'nın yeni seçilen CHP'li belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 25 ilçeden 16’sını kazanan CHP’nin belediye başkanlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:37
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizin ana karargahı başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."

 


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