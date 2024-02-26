Vatan Partisi'nin ABB başkan adayı Reyhan, Cumhuriyet’i ziyaret etti

Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:22

Güncelleme: 26.02.2024 - 15:58

Vatan Partisi'nin ABB başkan adayı Utku Reyhan, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret ederek Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ile sohbet etti. Gündeme ilişkin konuşan ve Ankaralı yurttaşlar için vaatlerini sıralayan Reyhan, Ankara’nın 80’li yıllardan beri sıradan bir kent görüntüsüne büründüğünü öne sürerek, “Ankara’yı başkent yapan Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, İş bankası gibi kuruluşların İstanbul’a taşınmasına direneceğiz” dedi.

‘İçme suyu problemleri var’

Reyhan, “İçme suyu problemleri var. Bazı köylere hâlâ 2 günde bir günde bir saat su verilebiliyor. Suların hijyeni konusunda da problem var. Mesela Ayaş’ta sularda arsenik var” diye konuştu. Ankara’nın ‘damacana kentine’ döndüğünü iddia eden Reyhan, “2007’den bu yana insanlar çeşmeden su içemiyor. Temel amaçlarımızdan biri yurttaşların musluktan su içebilmesini sağlamak” dedi.

‘Tiyatroları yaygınlaştıracağız’

Ankara’nın sanat bakımından zayıf kaldığını öne süren Reyhan, “Tiyatroları yaygınlaştıracağız, Büyükşehir Opera ve Balesi’ni kuracağız, Büyükşehir Senfoni Orkestrası’nı kurmak gibi planlarımız var” ifadelerini kullandı.

‘Taşeron işçi kalmayacak’

‘Belediyeye bağlı taşeron işçi kalmayacak’ diyen Reyhan, seçimi kazanmaları halinde belediye işçilerinin tamamını kadroya alacaklarını söyledi. Engelli yurttaşların da iş hayatına katılımını destekleyeceklerini ifade eden Reyhan, belediye bürokrasisinde ve çalışanlarında çalışan kadın sayısının 5 yılda en az yüzde 50’ye ulaşacağını belirtti. Reyhan, “Öğrenciye ulaşım ücretsiz olacak, mevcut ücret tarifesi yarıya indirilecek” ifadelerini kullanarak yurttaşları toplu taşımaya teşvik edeceklerini ve trafiği rahatlatacaklarını vurguladı.

‘Çin’den Beypazarı’na tur düzenleyeceğiz’

Reyhan, “Çin’den Beypazarı’na turlar düzenleyeceğiz. İlçelerimizi, doğal alanlarımızı cazip hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. Uyuşturucu kullanımıyla mücadele edeceklerini vurgulayan Reyhan, gençler için meslek kursları açacaklarını belirtti. Çiftçilere de destek vereceklerini söyleyen Reyhan, “Ankara’yı kendi kendine yetecek düzeye getireceğiz” dedi.