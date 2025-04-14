Anket sonucunu canlı yayında açıkladı: CHP birinci, fark açık!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:33

Güncelleme: 14.04.2025 - 23:33

Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim çağrılarını sürdürürken araştırma ve anket sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman, yaptıkları anket sonuçlarını ilk defa Sözcü TV canlı yayınında açıkladı.

CHP BİRİNCİ SIRADA

Çalışmalarını yeni tamamladıkları anketin sonuçlarını 'ilk defa açıkladığını' söyleyen Gürkan Duman'ın açıkladığı anket verileri şöyle:

CHP: Yüzde 32.5

AKP: Yüzde 30.6

MHP: Yüzde 10.1

DEM Parti: Yüzde 9.4

Zafer Partisi: Yüzde 4.3

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 2

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

BBP: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 1.1

Diğer Partiler: Yüzde 1.3

‘KONSOLİDE OLDULAR’

BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Burada muhalefetle aynı görüşte olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP'ye geçtiği algısı da doğru değil. Cumhur ve Millet İttifakının kendi seçmeni içerisinde konsolide olduğunu ifade edelim.

"YÜZDE 46 ERKEN SEÇİME DESTEK VERİYOR"

CHP lideri Özgür Özel'in Haziran'da erken seçim açıklamalarına da katılan yüzde 46.6 var. Katılmayan yüzde 42.9 olduğunu söylememiz lazım. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer tablomuz var. Burada hiçbiri çözemez yüzde 27.6, AKP çözer yüzde 26, CHP çözer 23.4. Burada sağlık, dış politika, ekonomi gibi alanlarda muhalefetin somut adımlar atması gerekiyor."