'Anket yaptırıyor' tartışması: Yavuz Ağıralioğlu'ndan Murat Ongun'a yanıt

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun, aynı isimli Youtube kanalından paylaştığı bir videoda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ongun, isim vermeden yeni kurulan bir partiye dikkat çekti. Söz konusu partinin stratejik olarak muhalefette görünen bir parti olduğunu kaydeden Ongun, partinin hazine yardımı almadan çok sayıda anket yaptırdığını öne sürdü.

Ongun, "Hele hele bir kısım ankette abartılı oy oranı ile adını duyurmaya çalışınca şüphem katlanıyor. Bolca anket yaptırmak masraflı iştir. Hazine yardımı almayınca bunca ankete sponsor olmak lüks kalır, çok lüks kalır, mantıksız olur. Siz hiç Türkiye İşçi Partisi'nin yaptırdığı anket diye bir şey duydunuz mu? Tabii ki hayır. Ama bu yaptırıyor. Sarı sendika gibi bu da sarı; göründüğüyle aslı farklı. Öyle böyle de değil, çok sayıda anket yaptırıyor" ifadelerini kullandı.

Ongun ayrıca söz konusu partinin ekonomi ve süreç eleştirisinde aynı düzlemde olduğunu ancak Ekrem İmamoğlu ile uzak durduğunu ifade etti. Ongun'un değerlendirmesi siyaset kulislerinde, söz konusu partinin Anahtar Parti olduğu şeklinde yorumlandı.

Söz konusu videoda yer alan görsel kısım.

AĞIRALİOĞLU YANIT VERDİ

Sözcü TV'nin Youtube kanalına katılan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Murat Ongun'a yanıt verdi.

Ağıralioğlu, Ongun'un iddialarının doğru olmadığını savunarak, "O siyaseti öyle belediye imkanları ile yapınca oradan öyle görünüyor olabilir. Öyle 400 bin liralık evlerde oturunca kiralık, Anahtar Parti'nin haysiyetli mücadelesini de parayla yapıyorlar falan zannına düşebilir arkadaşlarımız" dedi.

"HİÇBİR ANKETLE PARA İLİŞKİMİZ YOK"

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Murat Ongun'a cevap vermek, benim için uygun mudur bilmiyorum ama en azından şu kadarını söylemeliyim. Anahtar Parti'nin, bilgi olarak söyleyeyim, kendisi parasını vererek yaptırdığı bir tane anket yoktur. Kendimizin daha yeni başladı, anket gruplarına sahadan bilgi almak istiyoruz diye yeni üye olmaya başladık. Yani kurulduğumuz günden bugüne kadar yapılmış hiçbir anketle bizim bir para ilişkimiz yok. Kendi lehimize yapılmış bir tane anket yok, kendimizin yaptırdığı bir tane anket yok. Bunlar bize ait değil.

Ne parasını verdik, ne de şunu da sorun diye odak çalışmasına girdik. Bir tanesi için desinler ki 'Bu anketi Anahtar Parti yaptırdı'. Biz ne gerekiyorsa bedelini ödeyeceğiz. Ben siyaseti polemiğe çevirmeyi çok sevmem ama siyaseti biraz terbiyeli yapmak lazım.

"BU KÜRSÜLERE 35 YILDIR ÇIKIYORUM"

81 vilayette örgütlendik, bu benim 1,5 yılda yaptığım bir şey değil. Ben 35 yıldır cemiyetçilik yapıyorum. Siyasi kapasitesini belediyelerin imkanları ile organize edenler beni anlamakta zorlanabilirler, ben 35 yıldır cemiyetçilik yapıyorum. Bu kürsülere 35 yıldır çıkıyorum.

Dolayısıyla o siyaseti öyle belediye imkanları ile yapınca oradan öyle görünüyor olabilir. Öyle 400 bin liralık evlerde oturunca kiralık, Anahtar Parti'nin haysiyetli mücadelesini de parayla yapıyorlar falan zannına düşebilir arkadaşlarımız. Murat Bey'in meselesi benim için bu kadar önemli bir mesele değildir."