Antalya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Antalya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Antalya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:42
Antalya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Antalya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 19 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya'da Muhittin Böcek Belediye Başkanı seçildi.

Antalya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 

CHP

Göz Atın
CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

Muhittin Böcek

714.301 %50,62

AKP

Menderes Türel

652.880 %46,27

SAADET

13.601 %0,96

DSP

13.477 %0,96

DP

8.073 %0,57

VATAN

3.711 %0,26

TKP

2.135 %0,15

BTP

2.071 %0,15

BĞMSZ

Bekir Karadaş

759 %0,05


31 Mart haberleri yerel seçim haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Elazığ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Elazığ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Elazığ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Elazığ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…