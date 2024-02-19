Antalya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Antalya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Antalya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 19 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya'da Muhittin Böcek Belediye Başkanı seçildi.
Antalya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
CHP
Göz Atın
Muhittin Böcek
714.301 %50,62
AKP
Menderes Türel
652.880 %46,27
SAADET
13.601 %0,96
DSP
13.477 %0,96
DP
8.073 %0,57
VATAN
3.711 %0,26
TKP
2.135 %0,15
BTP
2.071 %0,15
BĞMSZ
Bekir Karadaş
759 %0,05
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi