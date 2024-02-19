Elazığ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Elazığ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Elazığ Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Elazığ'da Şahin Şerifoğulları seçildi.
31 MART 2019 Elazığ'da AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
31 MART 2019 Elazığ'da AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
Göz Atın
AKP
Şahin Şerifoğulları
72.908 %40,38
MHP
Bilal Çoban
62.216 %34,46
İYİ PARTİ
Ali Şekerdağ
30.880 %17,10
SAADET
8.630 %4,78
HDP
5.023 %2,78
VATAN
326 %0,18
BTP
207 %0,11
TKP
206 %0,11
DSP
167 %0,09
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