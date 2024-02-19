Elazığ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Elazığ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:41
Elazığ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Elazığ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Elazığ Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Elazığ'da Şahin Şerifoğulları seçildi.

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31 MART 2019  Elazığ'da  AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

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CHP'de Ankara senaryoları

AKP

Şahin Şerifoğulları

72.908 %40,38

MHP

Bilal Çoban

62.216 %34,46

İYİ PARTİ

Ali Şekerdağ

30.880 %17,10

SAADET

8.630 %4,78

HDP

5.023 %2,78

VATAN

326 %0,18

BTP

207 %0,11

TKP

206 %0,11

DSP

167 %0,09


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