Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Amasya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:38
Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya'da Mehmet Sarı Belediye Başkanı seçildi.

Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 

MHP

Göz Atın
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Mehmet Sarı

29.847 %47,28

AKP

Cafer Özdemir

21.597 %34,21

CHP

Arife Serpil Saraçoğlu

10.887 %17,25

SAADET

546 %0,86

DSP

62 %0,10

TKP

53 %0,08

BTP

46 %0,07

BĞMSZ

Adem Şahin

43 %0,07

VATAN

42 %0,07


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