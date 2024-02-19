Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Amasya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya'da Mehmet Sarı Belediye Başkanı seçildi.
Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
MHP
Göz Atın
Mehmet Sarı
29.847 %47,28
AKP
Cafer Özdemir
21.597 %34,21
CHP
Arife Serpil Saraçoğlu
10.887 %17,25
SAADET
546 %0,86
DSP
62 %0,10
TKP
53 %0,08
BTP
46 %0,07
BĞMSZ
Adem Şahin
43 %0,07
VATAN
42 %0,07
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