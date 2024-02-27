Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek projelerini anlattı: 'Cumhurbaşkanına yalan söylediler'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, seçim öncesi proje tanıtım toplantısında konuştu. Kemer-Çamyuva Arıtma Tesisleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "CHP’li belediyeler biz yapıyoruz" dediğini öne süren Böcek, "Cumhurbaşkanına da yalan söylediler. Sonunda dayanamadım sosyal medyada protokolü yayınladım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:22
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek projelerini anlattı: 'Cumhurbaşkanına yalan söylediler'
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart seçimleri öncesi proje tanıtım toplantısı yaptı. 

5 yılda yapılan projelerin anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşan Böcek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay konuşmasında söylediği ve çok tartışılan “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, o şehre herhangi bir şey gelmez” sözlerinin Antalya için geçerli olmadığını belirterek, “Ben 77 proje ile yola çıkıp 182 projeyi tamamladım. Bunların hepsini de muhalefet partisinin belediye başkanı olarak yaptım” dedi.

Göreve geldiklerinde ASAT’ın suyunun borcu ödenmediği için kesilmek üzere olduğunu söyleyen Böcek, "Borç 28 milyon TL olmuştu" dedi.

"SUYUMUZ EKMEKTEN DE UCUZ"

Böcek bugün ASAT’ın Türkiye’nin en ucuz suyunu verdiğinin altını çizerek “5 ton su bir ekmek parası dedik. Suyumuz ekmekten de ucuz şu anda” dedi. Böcek, temiz su şebekesi bakımından da 3311 km ile Antalya’nın 30 büyükşehir belediyesi içinde Türkiye’de ilk sırada olduğunu söyledi. 

"EXPO SÜNNET DÜĞÜNÜ İÇİN KULLANILIYOR"

EXPO’nun bugünkü halinin kendisini en çok üzen konulardan biri olduğunu belirten Böcek şu ifadeleri kullandı:

“EXPO’ya giden ikinci etap raylı sistemini hükümet yapıyor diye alkışladık, destek olduk. 379 milyon lira Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeme yaptık. Dolar kuruna göre 2 milyar TL ödeme yapıldı. EXPO şimdi görüyorum ki sünnet düğünü, düğün gibi etkinliklerde kullanılıyor. Expo’ya verilen para sizin paranızdı. 31 Mart seçimlerinden sonra EXPO’yu isteyeceğim ve EXPO’yu tarım ve turizm merkezine dönüştüreceğiz.

"PROJELERİ MUHALEFETTEYKEN YAPTIM"

Hatay’da iktidara verilseydi bu böyle olmazdı gibi sözler duyuyoruz. İktidar olmak muhalefet olmak bizim için, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var, muhalefette çalışan biri olarak Antalya’nın en büyük kongre merkezini yaptım, Muhalefetteyim, yaptım. Tüm bu projeleri muhalefetteyken yaptım."

"CUMHURBAŞKANINA YALAN SÖYLEDİLER"

Kemer-Çamyuva Arıtma Tesisleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "CHP’li belediyeler arıtmayı yapmıyor, biz yapıyoruz" dediğini öne süren Böcek, “Cumhurbaşkanına da yalan söylediler. Sonunda dayanamadım sosyal medyada protokolü yayınladım. 27 yıl Kemer atık su gelirimizi verdik, 'ne var, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapıyoruz' diyebilirsiniz. Ben bugüne kadar hangi belediyeye AK Partili diye yanlış bir şey söyledim” dedi.

Göreve geldiklerinden itibaren, kimseyi ve belediyede hiçbir çalışanı siyasi görüşünden dolayı cezalandırmadığını belirten Böcek, “22 Mayıs 2022’de Deprem Master Planı’nı başlattım. 19 ilçe belediyemizin yapı envanteri ile ilgili 7 kez yazı yazdık, 2 belediye bu master planı ile ilgili yapı stoğu envanterini göndermedi. Serik ve Kepez Belediyesi yapı stoğunu hala göndermedi. Hala bekliyoruz” dedi.

Haber:Ece Güneş


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