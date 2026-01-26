Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Antalya Büyükşehir Belediyesi' soruşturması: Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

'Antalya Büyükşehir Belediyesi' soruşturması: Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

26.01.2026 10:02:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
'Antalya Büyükşehir Belediyesi' soruşturması: Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan soruşturma kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 kişi hakkında düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi.

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında olduğu 41 isim için 26 suçlama yer alıyor. 

702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İlgili Konular: #Muhittin Böcek #Antalya Büyükşehir Belediyesi

İlgili Haberler

Muhittin Böcek: ‘Kıymetli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum’
Muhittin Böcek: ‘Kıymetli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum’ Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin, "Antalya'mızın değerli basın emekçileri, Antalya'mızın sesi, gözü ve kulağı olan; halkımızın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden emek veren siz kıymetli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.
Son Dakika… Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Son Dakika… Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı. Böcek'in tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Antalya Barosu: 'Muhittin Böcek’in sağlık ve yaşam hakkı ciddi risk altında'
Antalya Barosu: 'Muhittin Böcek’in sağlık ve yaşam hakkı ciddi risk altında' Antalya Barosu, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin ciddi uyarılarda bulundu. Baro İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan görüşmelerde, Böcek’in çoklu, kronik ve ağır sağlık sorunlarının cezaevi koşullarında yeterince izlenemediği ve sağlık durumunun giderek kötüleştiği tespit edildi.