'Antalya Büyükşehir Belediyesi' soruşturması: Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında olduğu 41 isim için 26 suçlama yer alıyor.

702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.