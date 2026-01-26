AP Türkiye Raportörü Amor'dan, İmamoğlu'nun diploma davasının ret kararına tepki: 'Karar, bu hakimleri mezun eden hukuk fakülteleri için bir utançtır'

Avrupa Parlamentosu Türkiye Rapörtörü Nacho Sanchez, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ret kararına tepki gösterdi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada verilen ret kararının gerekçesine yönelik "mahkemenin, o dönem hukuki bilgiye sahip olup olmadığı bilinmediği halde, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların İmamoğlu tarafından bilinmiyor olmasının, hayatın olağan akışına uygun olmadığına kanaat getirdiğine" yönelik haberi alıntılayarak bir açıklama yaptı.

"HUKUK FAKÜLTELERİ İÇİN BİR UTANÇ"

Amor, paylaşımında, "Türk yargısı, hukuk camiasının ve dünyanın önünde gülünç derecede taraflı ve hazırlıksız görünmekten korkmuyor. 'Diploma davası', tamamen politiktir ve verilen karar, bu hakimleri mezun eden hukuk fakülteleri için bir utançtır. Diplomalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.