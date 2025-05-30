AP Türkiye Raportörü Amor, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Türkiye'nin AB’deki geleceği Silivri'de başlıyor'

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Amor, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Öncelikle bu ziyarete izin verdikleri için Türk makamlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İmamoğlu ile görüşmenin kolay olmadığını biliyorum ve bunu yapamayan birçok Avrupalı politikacıyı temsil etme sorumluluğum vardı. Bu durumu yaşayan ve bu zorlu döneme katlanmak zorunda kalan birçok aileyi temsil eden Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Ayşe Buğra'ya en içten sempati ve dayanışma duygularımı iletmek istiyorum. Aynı zamanda, tutuklanan Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ekibinin geri kalanına da dayanışma duygularımı ifade ediyorum. Onu kucakladığımda, bu zorlu dönemi yaşayan aileleri olan insanları, çocukları olan kadınları kucaklıyordum.

"PROTESTOCULAR KAYYUM ATANMASINI ENGELLEDİ"

Protestocuların açık bir siyasi hedefine ulaştıklarını düşünüyorum. İstanbul Belediye Başkanlığına kayyum atanmasını engellediler. Hükümeti, şehre kayyum atamak için hiçbir koşulun olmadığına ikna eden, protestoların muazzam ölçeğiydi. Türkiye'yi seviyorum, İstanbul'u seviyorum. İstanbul her zaman demokrasiyi savunmak için sokaklara döküldü. Gezi’de de darbe girişimi sırasında da böyle oldu.

"YILDIRIM VE KURUM BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN..."

Bizim için bu tamamen uydurma bir davadır. Avrupalı meslektaşlarıma vermek istediğim ana mesaj budur. Belediye başkanlığı, belediye başkanı ve ekibinin son bir aydır yaşadığı durumu inceliyoruz. Ekrem İmamoğlu neden Silivri'de? Yıldırım başarısız olduğu için, Kurum başarısız olduğu için, AKP başka bir aday gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yargının profesyonel tutumuna uygun olmayan her türlü yolu kullanarak Belediye Başkanı İmamoğlu'nu ortadan kaldırmak gibi açık bir siyasi görevi var. Bu, birçok kez AKP'yi yenilgiye uğratan İmamoğlu'nun başarısızlığıdır. Bu, iletmek istediğim açık bir mesajdır, çünkü siyasi rakipleri ortadan kaldırmak için yargıyı kullanmanın Türkiye'nin AB üyeliği yolundaki en büyük engellerden biri olduğunu düşünüyoruz.

Ekrem her zaman iki kez kazanır. Bu nedenle, Ekrem'in nasıl Belediye Başkanı olabildiğini hatırlamak ve hatırlatmak için doğru an olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin AB’de bir umudu ve geleceği var. Türkiye'nin AB’deki geleceği Silivri cezaevinde başlıyor.

"MÜKEMMEL BİR RUH HALİ İÇİNDE BULDUM"

Ekrem Bey'i mükemmel bir ruh hali içinde, iyi bir ruh hali içinde buldum. Mücadelesini sürdürüyor. Bu, belediye başkanı olarak her zaman gösterdiği ruh haliyle tam olarak aynı. Kendisinin siyasi hedef olmasından dolayı çevresindeki arkadaşlarının, çalışma arkadaşlarının Belediyedeki yetkililerin de bu süreçten zarar görmesinden endişe duyuyor, üzüntü duyuyor.”