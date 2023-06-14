Kılıçdaroğlu'nun dosyası da var! 'Dokunulmazlık'lar Cumhurbaşkanlığına iade edildi

Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, geçtiğimiz dönem milletvekillerine ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

DHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 19:40
Kılıçdaroğlu'nun dosyası da var! 'Dokunulmazlık'lar Cumhurbaşkanlığına iade edildi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28’inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DOSYASI DA VAR

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.

BAKANLIKTAN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.


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