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Araştırma şirketi gençlere sordu: Hangi partiyi tercih ediyorlar?

Araştırma şirketi gençlere sordu: Hangi partiyi tercih ediyorlar?

23.07.2025 16:21:00
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Haber Merkezi
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Araştırma şirketi gençlere sordu: Hangi partiyi tercih ediyorlar?

ORC Araştırma, 16-20 Temmuz tarihinde 17-29 yaş aralığındaki gençler ile anket gerçekleştirdi. Ankete göre gençlerin oy tercihi CHP'den yana oldu.

ORC Araştırma, 16-20 Temmuz 2025 tarihinde 17-29 yaş aralığında 2 bin 470 katılımcı ile bir anket gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

CHP İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre gençlerin oy tercihi yüzde 29,6 ile CHP oldu.

CHP'yi yüzde 21,5 ile AKP ve yüzde 10,4 ile Zafer Partisi takip etti.

Anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 29,6

AKP: Yüzde 21,5

ZAFER: Yüzde 10,4

DEM: Yüzde 7,1

MHP: Yüzde 6,5

YRP: Yüzde 4,9

İYİ: Yüzde 4,4

TİP: Yüzde 3,6

YMP: Yüzde 2,6

SP: Yüzde 2,5

BBP: Yüzde 2,2

A PARTİ: Yüzde 2,0

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