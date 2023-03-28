Arbedede başından ve kolundan darp edildi! Barınak kullanılamaz halde

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

Zorla tahliye edilen barınağın tahliyesine karşı çıkan BUPaws gönüllülerinden iki kişi önceki gün gözaltına alınmıştı. Tahliye sırasında ise içeriye girmeye çalışan gönüllüler üniversite güvenliği tarafından darp edilerek zorla alandan dışarıya çıkarıldı. BUPaws gönüllüsü Suzanna Jane Woods, çıkan arbedede başından ve kolundan darp edildi. Kafasında şişlik olan ve kolu alçıya alınan gönüllü Woods aldığı darp raporunu BUPaws’ın sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan gönüllüler aynı gün serbest bırakılırken üniversite yönetiminin gerçekleştirdiği yıkımın ardından barınağın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

"ŞİMDİ Mİ AKILLARINA GELDİ"

Gelişmeleri Cumhuriyet’e anlatan BUPaws gönüllüleri, “Köpekler taşınırken barınaktaki her şeyi yıkmışlar. Dolaplarımızın içindeki yiyecekleri, ilaçları kıyafetleri talan etmişler. Ayrıca gece tahliye edildikleri yerde köpekler kulübesiz yatırılmışlar. Hâlâ yanlarına girmemize müsaade etmiyorlar yalnızca tek bir gönüllü içeride” ifadelerini kullandı.

Üniversite yönetiminin dile getirdiği “barınağın kötü koşullarda olduğu” yönündeki iddialarına da tepki gösteren gönüllüler, “Bu barınak 22 yıldır faliyet gösteriyor, hayvanlar kötü durumdaysa şimdi mi akıllarına geldi ? Üç senedir yönetimdeler hayvanların ne durumda olduğuna gelip baksalardı” diye konuştu.