Ardahan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ardahan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ardahan'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:47
Ardahan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ardahan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 5 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'da Faruk Demir Belediye Başkanı seçildi.

CHP

Göz Atın
AKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay nereli, kaç yaşında?

AKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay nereli, kaç yaşında?
CHP'de Ankara senaryoları

CHP'de Ankara senaryoları

Faruk Demir

5.348 %51,20

AKP

Yunus Baydar

4.501 %43,09

İYİ PARTİ

Mete Özdemir

507 %4,85

SAADET

30 %0,29

VATAN

21 %0,20

TKP

17 %0,16

DSP

12 %0,11

BTP

9 %0,09


31 Mart haberleri yerel seçimler haberleri Ardahan haberleri

İlgili Haberler

Kütahya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kütahya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Kütahya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kütahya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Antalya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Antalya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Antalya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Antalya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım

Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!

5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
ATO Başkanı Baran'dan kredi kartı çağrısı

ATO Başkanı Baran'dan kredi kartı çağrısı
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…