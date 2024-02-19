Ardahan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ardahan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ardahan'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 5 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'da Faruk Demir Belediye Başkanı seçildi.
CHP
Göz Atın
Faruk Demir
5.348 %51,20
AKP
Yunus Baydar
4.501 %43,09
İYİ PARTİ
Mete Özdemir
507 %4,85
SAADET
30 %0,29
VATAN
21 %0,20
TKP
17 %0,16
DSP
12 %0,11
BTP
9 %0,09
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