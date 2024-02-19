Kütahya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kütahya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kütahya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kütahya Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kütahya'de Alim Işık Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KÜTAHYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
MHP
Göz Atın
Alim Işık
53.393 %38,68
AK PARTİ
Ahmet Sami Kutlu
44.513 %32,25
CHP
Eyüp Kahveci
35.357 %25,62
İYİ PARTİ
Aynur Sezer
2.009 %1,46
SAADET
Ömer Faruk Evren
1.874 %1,36
DP
541 %0,39
DSP
136 %0,10
BTP
110 %0,08
TKP
92 %0,07
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