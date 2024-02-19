Kütahya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kütahya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kütahya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:46
Kütahya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kütahya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Kütahya Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kütahya'de Alim Işık Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KÜTAHYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

MHP

Göz Atın
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Alim Işık

53.393 %38,68

AK PARTİ

Ahmet Sami Kutlu

44.513 %32,25

CHP

Eyüp Kahveci

35.357 %25,62

İYİ PARTİ

Aynur Sezer

2.009 %1,46

SAADET

Ömer Faruk Evren

1.874 %1,36

DP

541 %0,39

DSP

136 %0,10

BTP

110 %0,08

TKP

92 %0,07


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