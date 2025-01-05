Artış oranlarını yetersiz bulan milyonlarca yurttaş ek zam talep ediyor

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Yeni yılla birlikte iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Temel gıda olan ekmeğin fiyatı Ankara’da 12.5 liraya, Bursa’da 15 liraya çıktı. Emekli ve emekçinin, maaş, aylık ve ücret zamları ise başkentte ekmeğe yapılan yüzde 25’lik artışın bile çok gerisinde kaldı. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ile memur emeklisine yüzde 11.54, milyonlarca işçi ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 15.75 oranında artış yapılacağı netleşmiş oldu. Toplusözleşmeye göre memur ve memur emeklisi yılın ikinci yarısında sadece yüzde 5 oranında zam alabilecek. Bu nedenle de memur konfederasyonları bu ay içerisinde Meclis’e gelecek olan “torba teklifte” ek artış-refah payına yönelik düzenleme olmasını istiyor. 7 Ocak’ta Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde “refah payı” talebini dile getirecek olan Memur-Sen, yüzde 15 maaş artışı ve yüzde 10 refah payı talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen, devletin kendi alacaklarına uyguladığı yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olduğuna dikkat çekerek kamu çalışanlarının maaş artışları için de aynı oranın dikkate alınmasını istiyor.

‘OMUZ OMUZA VERELİM’

Türkiye Kamu-Sen bununla birlikte mutlaka “refah ücreti” verilmesini da talep ediyor. Birleşik Kamu-İş enflasyon farkının zam olmadığına işaret ederek memurun alım gücünü koruyacak ve yükseltecek zammın mutlaka maaşlara uygulanmak zorunda olduğunu vurguladı. Konfederasyon, “insanca yaşayacak maaş zammını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini” belirtti. KESK, tüm sendika ve konfederasyonlara, “yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim” çağrısı yaptı.

‘SIFIR ZAM’

Milyonlarca işçi ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yapılacak artış da yüzde 15.75’te kaldı. Bu oranla birlikte kök aylığı 10 bin 800 liranın altında olan milyonlarca emekli bir anlamda “sıfır zam” almış oldu. Çünkü 10 bin 800 lira kök aylığı olan bir işçi emeklisi yüzde 15.75 artışla, 12 bin 501 lira alacak. Zaten şu anda aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak 12 bin 500 lira alıyordu. Bu oranla birlikte aylığında sadece 1 liralık artış olacak. Kök aylığı 12 bin 500 lira olan emekli yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 lira alabilecek. Bu durumda milyonlarca emekli hem asgari ücretin hem de 21 bin 83 liraya ulaşan açlık sınırının altında aylık almaya devam edecek.