Asal Araştırma paylaştı: Ocak'tan Temmuz'a partilerin oy değişimleri

Asal Araştırma, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1985 kişiyle yaptığı seçim anketini paylaştı. 2025'in ilk 7 ayında yapılan bütün seçim anketlerini karşılaştıran tabloda dikkat çeken değişimler görüldü.

Katılımcılara ''Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirdiniz?'' sorusu soruldu.

Verilere göre Ocak ayında yüzde 31,9 ile birinci parti olan CHP Temmuz ayına gelindiğinde yüzde 32,3 oranı ile AKP'nin arkasında yer aldı. AKP ise Ocak ayında 29,6 ile ikinci parti olurken Temmuz ayında 33,8 ile birinci parti olarak seçildi.

DİĞER PARTİLER

Yapılan karşılaştırmada üçüncü parti olan DEM Parti Ocak'ta yüzde 9,6 oy alırken Temmuz ayında yüzde 10 olarak ölçüldü.

MHP'nin ise Ocak ayındaki yüzde 8,9'luk oyu Temmuz'da yüzde 8,8'e geriledi.

Dördüncü parti olarak ölçümlenen İYİ Parti ise Ocak'ta yüzde 4,4 iken Temmuz'da yüzde 4,3 olarak ölçümlendi. Zafer Partisi ise Ocak'ta yüzde 3,9, Temmuz'da yüzde 3,8 oy aldı.