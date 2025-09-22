ASAL Araştırma son anketi açıkladı! Erdoğan'ı üzecek sonuç: AKP eridi!

Muhalefet "erken seçim" talebini dile getirmeye devam ederken; iktidar ise sandığın kapısını kapamaya devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimler zamanında yapılacak" dese de, muhalefetin iktidara baskısı sürüyor.

Bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını tutuyor.

ASAL ARAŞTIRMA SON ANKETİ YAYIMLADI

Son olarak ASAL Araştırma, Eylül 2025 anketini paylaştı.

Ankette 2 bin kişiye, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise dikkat çekti.

CHP FARKI ARTIRDI, AKP ERİDİ

ASAL'ın son anketine göre CHP yüzde 32,6 oy oranına ulaştı. İkinci sıradaki AKP ise 31,5'e düştü.

DEM Parti, yüzde 9,2 oy oranına ulaşırken; MHP ise 7,9'da kaldı.

İşte ankete göre partilerin oy oranları:

CHP: %32.6

AKP: %31.5

DEM Parti: %9.2

MHP: %7.9

İYİ Parti: %5.3

Zafer Partisi: %4.5

Yeniden Refah Partisi: %2.9

Anahtar Parti: %1.8

Türkiye İşçi Partisi: %1.4

Diğer: %2.9