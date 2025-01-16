ASAL Araştırma'dan dikkat çeken seçim anketi: CHP zirvedeki yerini koruyor mu?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:43

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:45

ASAL Araştırma'dan 10-14 Ocak tarihleri arasında 1800 kişi ile yapılan araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Sonuçlara göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 31,9 ile birinci parti olurken AKP yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer aldı.

ZİRVEDE KARARSIZLAR VAR

Ankette ilk sırayı 36.7 puan ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler aldı.

CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AKP ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

Anket sonuçları (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) bu şekilde:

CHP: Yüzde 31.9

AK Parti: Yüzde 29.6

DEM Parti: Yüzde 9.6

MHP: Yüzde 8.9

İYİ Parti:Yüzde 4.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.6

Anahtar Parti: Yüzde1.4

Diğer: Yüzde 5.1