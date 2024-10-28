ASAL Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuç: Fark 1 puandan az!

Muhalefet 'erken seçim' çağrısını sürdürmeye devam ederken; ASAL Araştırma son anket sonucunu açıkladı. Ankete göre AKP ile CHP arasındaki puan farkı 0,8 olarak ölçüldü.

ASAL Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuç: Fark 1 puandan az!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:12

Siyaset gündeminin ana temasını son günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısı olurtursa da; bir taraftan muhalefetin "erken seçim" çağrıları da sürüyor.

Son olarak ASAL Araştırma, ekim ayında 2 bin kişiyle yaptıkları seçim anketinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. 

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN...

Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

  • AKP: Yüzde 22,00
  • CHP: Yüzde 21,15
  • MHP: Yüzde 6,1
  • DEM Parti: Yüzde 5,8
  • İYİ Parti: Yüzde 3,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 2,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4
  • İYİ Parti'den ayrılan ve yeni parti kurma çalışmaları devam eden Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1.
  • TİP: Yüzde 0,9
  • Diğer: Yüzde 2
  • Kararsızlar/Oy kullanmam: Yüzde 32,2

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA...

  • AKP: Yüzde 32,5
  • CHP: 31,7
  • MHP: Yüzde 9
  • DEM Parti: Yüzde 8,6
  • İYİ Parti: Yüzde 4,7
  • Zafer Partisi: Yüzde 4,3
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5
  • Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,5
  • TİP: Yüzde 1,3
  • Diğer: Yüzde 2,9.

Etiketler: #ANKET #anket sonuçları #Asal araştırma

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