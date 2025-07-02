Aslanoğlu'ndan mesaj: CHP İzmir'de bölünmeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük operasyonları kapsamında, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara’da gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binasına getirilen Aslanoğlu’nu eşi Duygu Aslanoğlu ziyaret etti.

“DİMDİK AYAKTA”

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Duygu Aslanoğlu, getirdiği ilacın nedenini ve Şenol Aslanoğlu'nun durumunu anlattı.

Duygu Aslanoğlu, "Korasprin veriyorum. Korona sonrası doktor tavsiyesi üzerine önlem için veriyorum. Durumu iyi keyfi yerinde, çok güçlü. Dimdik ayakta, beni morallendirip gönderiyor. Hep birliği beraberliği savunuyor. 'İzmir'de CHP bölünmeyecek, bunu ben sağlayacağım' diyor" ifadelerini kullandı.