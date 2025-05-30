At ve eşek eti yediren firma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yemek vermiş!

Her gün daha da derinleşen hayat pahalılığı karşısında nitelikli ve uygun maliyetle beslenme ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken yurttaşlar, bir yandan da daha çok kâr hırsıyla halkın sağlığını tehlikeye atma pahasına hileli ve sağlıksız gıda üretimi yapan işletmelerin tuzağına düşürülüyor. Üstelik bu işletmelerin bazıları için kimi zaman kamu kurumları da kazanç kapısı haline geliyor. Bu vahim durumun son örneği Gaziantep'te yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen hafta yayımladığı listede Gaziantep’te birçok kuruma hizmet veren bir yemek şirketinin ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek vs.) tespit edildi.

Buna göre, Aydiz Gıda isimli firmanın hizmet verdiği kurumlar arasında AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bulunuyor. Firmanın yakın zamanda milyonlarca liralık yemek hizmeti ihalesi aldığı ortaya çıktı.





Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yansıyan bilgilere göre firma belediyeden son 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde milyonlarca lira bedeli bulan ihaleler aldı.

İşte sonuç ilanları:

































OKULLARA DA YEMEK VERMİŞ

Aydiz Catering Gıda'nın bugüne dek toplam 55 kamu ihalesi kazandığı, bu ihaleler arasında okul yemeklerinin de yer aldığı belirtildi.