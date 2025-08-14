Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'nun yaşamı merak edildi. Peki, Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Caner Çerçiolu, 12 Ağustos 1992'de doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü eğitimi aldı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye taşındı ve MIM' de (Manhattan Institue of Management) master programına katıldı.

Oyuncu Miray Daner'in sevgilisi olan Çerçioğlu, Mart 2018'de JANTSA'nın Satış ve Pazarlama ekibine katıldı.