ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' mesajı: Hedeflerimize ulaştık

Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 08:07

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, “Bundan sonra Türkiye’nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz” dedi. İttifakı oluşturan partilerin liderlerinin, bugün bir araya gelerek hem seçim sonuçlarına hem de ikinci tura ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

Oğan, dün yurtdışı oyların sayımının yapıldığı ATO Congresium önünde açıklama yaptı. Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, “O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2’lik bir erozyonumuz oldu. Son üç gün Muharrem İnce’den boşalan kitle bize saldırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara ‘Sinan Oğan çekildi’ diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık” dedi.

“‘HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak. Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız’ demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık” diyen Oğan, “Bundan sonra Türkiye’nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız” ifadelerini kullandı. Oğan, “İkinci turda kimi destekleyeceksiniz” sorusuna ise “İstişare yapacağız. Hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı. Her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak” yanıtını verdi.

ÖZDAĞ: ÖZÜR DİLERİM

Seçimde yüzde 2.28 oy alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise “Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Seçimlerin 2. tura kalmasını sağladık. Ancak bunu bir başarı olarak görmüyorum. İkinci turda Türkiye’nin ve Türk milletinin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan Bey ile birlikte yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız” açıklaması yaptı. İttifakı oluşturan parti kaynakları ise partilerin kendi değerlendirmelerini yapmaya başladığını, bugün itibarıyla da ittifak için görüşmelerin olacağına işaret ediyor. “Yeni yol haritasını istişareyle belirleyeceğiz” diyen kaynaklar, diğer parti ve adaylarla görüşme kararının da yine bu istişarelerin sonucuna göre alınacağına dikkat çekiyor.

"KİLİT NOKTADAYIZ"

“Türkiye’yi çaresiz bırakmayağız” değerlendirmesi yapan ve seçim öncesi açıklanan kırmızı çizgilerde ısrarın sürdüğünü aktaran kaynaklar, bakanlık ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi talepleri konuşmanın henüz mümkün olmadığını söylüyor. Kaynaklar, “Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri artık kilit noktada ve olmaya da devam edecek” ifadelerini kullanıyor.