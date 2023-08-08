ATA Parti’yi kuran Namık Kemal Zeybek partisinin hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı
Siyasi yelpazeye ATA Parti adıyla yeni bir parti daha katıldı. ATA Parti Genel Başkanlığı’na oybirliğiyle eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek seçildi. Zeybek, partisinin hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı.
Zeybek, partisinin çıkış nedenini “Türk Devrimi’ni bilgi çağı ile yorumlayarak ‘Yeniden Türk Devrimi’ yapmak için yola çıktık” olarak açıkladı. Yeniden Türk Devrimi kapsamında 5 devrimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Zeybek, “İlk hedefimiz parlamenter sistemine dönerek yeniden Atatürk’ün çağdaş devletine dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
‘DİYANET OLMAYACAK’
“Devlet yurttaşlarına bir din dayatmamalı” diyen Zeybek, “Din ve devleti kesin olarak ayıracağız. Okullarda din dersi olmayacak” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “bir mezhibin bütün topluma dayatan ve kamu bütçesine bütün yükünün yükleyen bir kurum” olduğunu belirten Zeybek, “ATA Parti iktidarında bugünkü anlamında Diyanet olmayacak. İmamların parasını cami cemaatinden toplanacak. Diyanet’in yükü devletin üsütünden kaldırılacak” diye konuştu.
‘HAZIR OLACAĞIZ’
Zeybek, hedefleri arasından imam hatip liselerini meslek lislerine dönüştürmek olduğunu da belirterek hedefledikleri 5 devrimin; “Çağdaş Devlet Devrimi”, “Çağdaş Eğitim Devrimi”, “İleri Demokrasi Devrimi”, “Toplumcu Kalkınma Devrimi” ve “Bilgi Çağı Devrimi”ni hedeflediklerini söyledi. Zeybek, partisinin 1 Ağustos’ta kurulduğunu, örgütlemeye yeni başladıklarını belirterek “2024 yerel seçimlerine yetişemeyebiliriz. Türkiye’de 1.5 yıl sonra seçimin yenileneceğini düşünüyoruz. O seçimlerde hazır olacağız” dedi.
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