Atakum’da Türkel’le ilgili iddia yalanlandı

CHP’ye yakın olduğu öne sürülen “Radar” mahlaslı bir X hesabı, Samsun siyasetini de yakından ilgilendiren ilginç bir paylaşımda bulundu. Buna göre, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in de AKP’ye katılacağı ileri sürüldü. CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek sert bir açıklama yaptı.

İddiayı yalanlayan Kürek, “Atakum‘da ne belediye başkanımız ne bir meclis üyemiz ne de herhangi bir parti üyemiz AKP’ye veya başka bir partiye asla geçer, bunu aklından bile geçirmez. Bu bilinçli saldırıyı Temmuz 2025’te tetikçilik yapmak için kurulmuş çok az takipçisi olan kimliği belirsiz bir X hesabı ortaya atmıştır. Önümüzdeki hafta katılacağım yayınlarda detaylı olarak bilgilendirme yapacağım. Atakum’da bir elimiz yolundan saparsa öbür elimizle onu kesip atarız. Saray’ın önünde can vermeyi göze almış bir mücadele anlayışıyla hepinizi selamlıyorum” dedi