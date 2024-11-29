Atakum’da yine arsa satışı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 04:00

Samsun’un “en borçlu ilçe belediyesi” Atakum Belediyesi, 900 milyon TL’lik borç yükü nedeniyle çıkmazda. Borçlar nedeniyle 31 Mart’ta seçilen Başkan Serhat Türkel’in 4 ay sonra makam odası haczedildi, İncesu Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi arsası yarı fiyatına icradan satıldı.

Belediyeden yine arsa satış ihalesi duyurusu yapıldı. Altı mahallede 10 dönüm arsa satışa çıktı. Belediye toplam 17 arsadan 97 milyon 161 bin 949 TL gelir elde etmeyi planlıyor. 26 Kasım yayımlanan ihale ilanında, 17 taşınmazın kapalı teklif (açık artırma) usulüyle satış ihalesi yapılacaktır” denildi.