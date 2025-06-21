Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ülkeye yeni büyükelçi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Çin, Hollanda, Belçika ve
Litvanya Büyükelçiliğine, Adli Tıp Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Dışişleri
Bakanlığı’nın değişik kademelerine ve bazı resmi kurum ve kuruluşlara atama
yapıldı.
Buna göre; Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliğine Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm
Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliğine Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren
Yazgan atandı.
25 MÜFETTİŞ YARDIMCISI
Adli Tıp Kurumu’nun İkinci İhtisas Kurulu, Dokuzuncu İhtisas
Kurulu ve Onuncu İhtisas Kurulu üyeliklerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine 25 Müfettiş yardımcısı atandı.
Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Dış Politika Danışma
Kurulu Üyeliğine, Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esenler,
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu
Üyeliğine Cem Erdem, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine
Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim
Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik
İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil, Et
ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar Kaya, Türk Patent
ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Gökyurt, Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nurettin
İnce atandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA DA ATAMA
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdür Yardımcılığına, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran,
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız,
İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur ve Ticaret
Bakanlığında açık bulunan Ticaret müfettişliklerine 23 müfettiş yardımcısı
atandı.